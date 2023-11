Israel ataca objectius de Hezbollah a la rodalia de Damasc

MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha atacat aquest divendres diverses infraestructures del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah situades a la rodalia de la capital de Síria, Damasc.

El Ministeri de Defensa sirià ha informat que l'atac ha tingut lloc aquest divendres a les 02.25 (hora local) i s'ha dut a terme des dels alts del Golan. "Els nostres mitjans de defensa aèria han respost als míssils de l'agressió i n'han abatut la majoria, cosa que ha provocat algunes pèrdues materials", ha assenyalat en un comunicat.

Per la seva banda, l'Observatori Sirià de Drets Humans ha assenyalat que les Forces de Defensa d'Israel (FDI) --que no se solen pronunciar sobre aquestes operacions-- han tingut com a objectiu les casernes generals i els emplaçaments militars pertanyents a Hezbollah.

L'organisme, amb seu a Londres i informant al país àrab, ha comunicat que diverses ambulàncies s'han dirigit cap a la zona atacada entre informacions sobre víctimes humanes".

Els alts del Golan són un territori que Israel va arrabassar a Síria durant la guerra dels Sis Dies (1967) i la guerra del Yom Kippur (1973) i que es va annexionar de manera efectiva el 1981, en un moviment no reconegut per la comunitat internacional.