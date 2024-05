Israel assegura que suspendrà la invasió de Rafah si arriba a un acord amb Hamas sobre els ostatges

MADRID, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors d'Israel, Israel Katz, ha assegurat que els plans per llançar un atac massiu sobre la ciutat gaziana de Rafah, últim refugi de centenars de milers de palestins expulsats d'altres parts de l'enclavament pels bombardejos israelians, quedaran automàticament suspesos en el moment en què arribi a un acord amb el moviment islamista palestí Hamas per alliberar els ostatges que té en el seu poder.

"L'alliberament dels ostatges representa un assumpte clau per a nosaltres, així que sí: si hi ha un acord, suspendrem l'operació", ha assegurat en una entrevista concedida aquest passat dissabte al Canal 12 de la televisió israeliana.

Katz confirma el que avançaven aquest passat dissabte fonts oficials israelianes als mitjans del país: que la nova oferta presentada en les últimes hores a Hamas és l'oportunitat final que té l'organització palestina d'acceptar un alto el foc o, en cas contrari, l'exèrcit israelià llançarà la seva gran ofensiva a la ciutat.

En unes declaracions al diari 'Yedioth Aharonoth', un responsable israelià va descriure les últimes converses amb Hamas, sota la mediació d'Egipte i Qatar, com a "molt bones i caracteritzades pel seu progrés en tots els paràmetres" abans d'avisar de la gravetat de la situació.

"S'està traslladant a Hamas, a través d'Egipte, que hi ha intencions molt serioses d'atacar Rafah", va avisar aquesta font, mentre altres responsables israelians declaraven al Canal 12 de la televisió nacional que aquesta proposta és, directament, l'"última oportunitat" que tindrà Hamas abans de l'operació.

"O acord ara, o Rafah", ha avisat aquesta font del Canal 12 abans de traslladar que l'exèrcit israelià està absolutament convençut que és allà on s'amaga el considerat com a arquitecte de la massacre del 7 d'octubre a Israel, el líder de Hamas a Gaza, Yahya Sinwar.

No obstant això, no hi ha consens en el gabinet de guerra israeliana sobre aquesta posició. Segons Kan News, divendres, els dos principals exponents ultres del Govern israelià, els ministres Bezalel Smotrich i Itamar Ben Gvir, van amenaçar durant una reunió del gabinet de seguretat d'alt nivell que si es cancel·lava l'ofensiva de Rafah, acabarien renunciant als seus càrrecs a l'Executiu.