Israel assegura haver matat un comandant de Hezbollah i el partit-milícia ho nega

MADRID, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit israelià ha assegurat haver matat un comandant de la força aèria del partit-milícia xiïta Hezbollah al sud del Líban, afirmació que més tard ha estat negada per la mateixa facció islàmica, que està enfrontada a Israel per la seva ofensiva contra la Franja de Gaza.

"Avui, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han eliminat Ali Hossein Barji, comandant de la unitat aèria de Hezbollah al sud del Líban, mitjançant l'ús d'aviació. Ali va dirigir desenes d'operacions contra Israel i les FDI mitjançant l'ús de materials explosius i drons, i fins i tot va arribar a atacar una caserna general", ha publicat l'exèrcit d'Israel en el seu compte de d'X.

Hores després, Hezbollah ha publicat un comunicat en què nega la mort del comandant i ha manifestat que "mai no ha estat sotmès a un intent d'assassinat", segons ha publicat la cadena de televisió libanesa Al-Manar, vinculada al grup.

"Hezbollah nega categòricament aquesta falsa acusació, que no té cap veritat, i confirma que el germà mujahidí a càrrec de la unitat de Hezbollah mai no ha estat sotmès a cap intent d'assassinat, com ha afirmat l'enemic", diu la missiva.

Les tensions entre Israel i Hezbollah, amb el suport de l'Iran, han repuntat els últims dies arran de la mort del número dos del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), Saleh al-Arouri , i sis membres més de la milícia palestina, inclosos dos alts càrrecs del braç armat del grup, les Brigades Al-Qassam, en un bombardeig a Beirut.