Israel aprova per primera vegada des de 1967 la designació de zones de Cisjordània com a "propietat de l'Estat"

Europa Press/Contacto/Mohammed Nasser
L'Autoritat Palestina denúncia que la decisió representa l'annexió 'de facto' de gran part de Cisjordània
MADRID, 15 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern israelià ha aprovat aquest diumenge una proposta per registrar àmplies zones de Cisjordània com a "propietat de l'Estat" per primera vegada des del començament de l'ocupació el 1967 segons ha informat la radiotelevisió pública israeliana KAN, la qual cosa implica segons les autoritats palestines l'annexió 'de facto' de gran part d'aquest territori.
La iniciativa ha estat presentada pel ministre de Finances i líder ultranacionalista Bezalel Smotrich, el ministre de Justícia, Yariv Levin i el ministre de Defensa, Israel Katz, amb la intenció de regular les explotacions agrícoles i aclarir l'estatus de les zones ocupades a Cisjordània, un procés burocràtic la complexitat del qual va portar a Israel a abandonar-ho fa dècades.
Segons la informació de la cadena israeliana, la decisió ha estat adoptada en represàlia als "procediments d'assentament il·legals que l'Autoritat Palestina està promovent a la Zona C" de Cisjordània, sota control administratiu i de seguretat exclusiu d'Israel.
L'AP DENUNCIA LA DECISIÓ COM L'ANNEXIÓ 'DE FACTO' DE CISJORDÀNIA
El Govern palestí ja ha reaccionat contra aquesta decisió, a l'espera d'un comunicat oficial de les autoritats israelianes. El president palestí, Mahmud Abbas, ha denunciat el que constitueix, al seu entendre, com "una annexió 'de facto' del territori palestí ocupat".
"És una amenaça a la seguretat i l'estabilitat, i una perillosa escalada i una flagrant violació del dret internacional i les resolucions de legitimitat internacional", ha condemnat la Presidència en un comunicat recollit per l'agència oficial de notícies WAFA.
"Aquestes mesures unilaterals no atorgaran cap legitimitat a l'ocupació a la terra de l'Estat de Palestina i no canviaran el fet jurídic i històric que Cisjordània, inclosa Jerusalem Aquest i la Franja de Gaza, és territori palestí ocupat segons el dret internacional i la legitimitat internacional", conclou.