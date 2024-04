Israel aprova l'obertura del Port d'Ashdod i del pas d'Erez per a l'ajuda humanitària

MADRID, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

El gabinet de guerra d'Israel ha aprovat aquest dijous l'obertura del Port d'Ashdod i del pas d'Erez, al nord de la Franja de Gaza, per incrementar el flux d'ajuda humanitària, anunci que s'ha produït hores després que els Estats Units (EUA) han advertit d'un canvi de posicionament polític si no veuen "els canvis que necessita" la situació a l'enclavament palestí.

L'oficina del primer ministre d'Israel ha comunicat que també s'augmentarà la quantitat d'assistència que arriba des de Jordània cap al pas de Kerem Shalom, al sud, segons ha publicat el diari 'The Times of Israel'. "L'augment de l'ajuda evitarà una crisi humanitària (...) i és fonamental per garantir els combats i assolir els objectius de guerra", afirma el comunicat.

Per la seva banda, el ministre de Seguretat Nacional, l'ultradretà Itamar Ben-Gvir, ha criticat l'anunci de l'oficina, en assegurar que no s'ha aprovat per votació perquè ell i altres membres del govern s'hi havien oposat.

De fet, Ben-Gvir defensa paralitzar els permisos d'entrada d'ajuda humanitària a Gaza, a més de donar suport als polèmics plans d'invasió terrestre de la ciutat de Rafah, al sud de l'enclavament, i que serveix de refugi per a 1,5 milions de palestins.

Tant el president dels EUA, Joe Biden, com el secretari del Departament d'Estat, Antony Blinken, han instat Israel a prendre mesures "específiques, concretes i mesurables" per "abordar els danys civils, el patiment humanitari i la seguretat dels treballadors humanitaris".

L'exèrcit d'Israel va llançar una ofensiva a la Franja de Gaza arran dels atacs el 7 d'octubre del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), que van deixar 1.200 morts i 240 ostatges, dels quals ja n'han alliberat un centenar.

Des d'aleshores, les autoritats palestines han denunciat una greu crisi humanitària i notificat la mort de més de 33.000 persones, a les quals se sumen prop de 440 a Cisjordània i Jerusalem Est per les accions de les forces de seguretat i dels colons israelians.