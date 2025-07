Israel aprova l'entrada d'ajuda humanitària al nord de la Franja de Gaza a través d'agències de l'ONU

MADRID 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern israelià va aprovar aquest dissabte a la nit autoritzar l'entrada d'ajuda humanitària al nord de la Franja de Gaza a través de les agències de l'ONU després de quatre mesos de bloqueig israelià, des del 2 de març, per pressionar el Moviment de Resistència Islàmica per aconseguir un acord pels ostatges.

"El Gabinet i el primer ministre (Benjamin Netanyahu), en una decisió errònia, van aprovar ahir l'ajuda per aquesta via, que també arriba a Hamas", ha revelat el ministre de Finances i líder del partit ultradretà Sionisme Religiós, Bezalel Smotrich, en un missatge publicat a X.

La decisió, filtrada a altres mitjans israelians, ha estat contestada per Smotrich i altres membres del gabinet de partits d'extrema dreta, que denuncien que aquesta ajuda humanitària és utilitzada en últim terme per Hamas.

"El cap de l'Estat Major no compleix la seva missió i està obligant la cúpula política a introduir una ajuda que arriba a Hamas i es converteix en subministraments logístics per a l'enemic durant una guerra", ha argumentat Smotrich.

El sotsdirector executiu del Programa Mundial d'Aliments (PMA), Carl Skau, va visitar Israel i la ciutat de Gaza la setmana passada i va avançar la possibilitat que Israel permetés l'entrada d'un centenar de camions d'ajuda humanitària diaris a través de corredor de Netzarim i del pas d'Erez. Skau ha manifestat que el PMA està preparat per introduir entre 500 i 600 camions a l'enclavament palestí l'endemà de rebre l'autorització israeliana.

Smotrich ha criticat l'enviament d'ajuda humanitària i també la postura de Netanyahu. "Amb tota l'estima, la meva crítica també és per al primer ministre, que al llarg dels mesos de guerra no ha aconseguit aplicar les decisions de la cúpula política ni fer-les complir per l'alt comandament de les FDI en l'objectiu crític per a la victòria: la destrucció de Hamas i el retorn dels segrestats", ha apuntat.

Smotrich ha destacat en qualsevol cas els èxits militars de les FDI. "En el context d'aquests èxits, el fracàs en el control de l'ajuda humanitària ressalta i demostra que és una qüestió de manca de voluntat i no de manca de capacitat", ha al·legat.

"És inacceptable dir que el millor exèrcit del món, que ha demostrat capacitats i un acompliment sense precedents a l'Iran, contra Hezbollah, a Síria i a Gaza, sigui incapaç de distribuir l'ajuda sense que arribi a Hamas i sigui utilitzada contra els nostres combatents", ha reblat.

Des del 2 de març l'única ajuda humanitària que ha entrat a la Franja de Gaza ha estat la distribuïda per l'opaca Fundació Humanitària de Gaza israeliana-nord-americana (GHF, per les seves sigles en anglès), que ha obert punts de distribució controlats per l'exèrcit israelià i en els quals han mort almenys 751 civils palestins per atacs israelians, vuit d'ells en les últimes 24 hores.