Israel anuncia el rescat de quatre ostatges amb vida després d'una operació al centre de Gaza

El número dos del gabinet de guerra d'Israel cancel·la el seu discurs de dimissió després de l'operació a Nuseirat



MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha anunciat aquest dissabte que ha rescatat amb vida quatre ostatges segrestats en l'atac de les milícies palestines del 7 d'octubre després d'una operació al camp de refugiats de Nuseirat, al centre de la Franja de Gaza.

Els ostatges han estat identificats com la jove Noa Argamani i tres homes, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov i Shlomi Ziv, tots ells segrestats durant el festival de música Supernova, un dels principals objectius de l'atac de les milícies.

L'alliberament ha tingut lloc després d'una operació simultània contra dos amagatalls de les milícies de Hamas "al cor del campament de refugiats". Argamani va ser alliberada en un i els altres tres ostatges van ser extrets del segon objectiu.

Tots ells es troben en bon estat de salut i ja estan rebent atenció mèdica a l'hospital de Tel Hashomer.

Nuseirat ha estat l'escenari de diversos bombardejos efectuats per Israel aquesta setmana, l'últim dels quals aquest dissabte i que s'ha saldat, de moment i segons fonts mèdiques palestines, amb almenys 40 morts i desenes de ferits.

Tan bon punt l'exèrcit ha anunciat l'alliberament dels ostatges, el número dos del gabinet de guerra d'Israel i ex-cap de l'Estat Major, Benny Gantz, ha decidit cancel·lar la compareixença que tenia prevista per a aquesta tarda en la qual, segons fonts properes, havia d'anunciar la seva dimissió després d'expirar el seu ultimatum per rebre del Govern un pla concret per al futur de postguerra, informa el 'Times of Israel'.