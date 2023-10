Israel anuncia a la població de Gaza dos corredors de sortida cap al sud de 09.00 a 17.00

MADRID, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit israelià ha anunciat aquest dissabte a la població del nord i del centre-nord de Gaza l'obertura de dos corredors de sortida cap al sud de l'enclavament que romandran en vigor de 10.00 a 16.00 (entre les 09.00 i les 17.00, hora peninsular a Espanya).

El cap de divisió de mitjans àrabs de les forces de defensa d'Israel, el coronel Avichay Adraee, ha publicat en el seu compte d'X que els residents podran recórrer la cèntrica carretera de Saladino i el trajecte que enllaça les avingudes costaneres de Daldul i Al-Sana "sense cap perill" cap a Khan Yunis, la principal població del sud de l'enclavament.

"Si els interessa la seva pròpia seguretat i la dels seus éssers estimats, dirigeixin-se cap al sud segons les instruccions", ha avisat el coronel.

Aquest protocol té lloc després que Israel va anunciar aquest divendres un ultimàtum de 24 hores perquè els residents de les poblacions de la part septentrional i central de l'enclavament abandonessin les seves llars davant les perspectives d'una incursió per terra contra Hamas.

La iniciativa ha estat rebutjada per les Nacions Unides i diverses ONG internacionals que la consideren com un desplaçament forçat que abocarà 1,1 milions de residents d'aquestes poblacions a una catàstrofe humanitària i una violació del dret Internacional humanitari.

Israel esgrimeix, per contra, que es tracta d'una mesura per a la protecció dels civils, que estan sent emprats com a escuts humans per part de les milícies palestines. "Tinguin la seguretat", ha fet saber el coronel Adraee, "que els líders de Hamas s'estan ocupant de si mateixos i s'estan protegint dels atacs a la regió".

Aquest divendres, el Ministeri de Salut de Gaza, sota control de Hamas, va denunciar almenys 70 palestins morts i 200 ferits en un bombardeig israelià sobre, precisament, el corredor de sortida obert a la carretera de Saladino, la principal via de trànsit de vehicles de l'enclavament.