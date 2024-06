Israel anuncia "pauses tàctiques" al llarg d'una ruta del sud de Gaza per "facilitar l'entrada d'ajuda"

L'exèrcit puntualitza que aquesta decisió no implica la suspensió de les operacions militars

Ministres ultranacionalistes acusen l'Estat Major d'una decisió unilateral sense el coneixement de Netanyahu ni el seu ministre de Defensa



MADRID, 16 juny (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han anunciat a primera hora d'aquest diumenge una "pausa tàctica amb finalitats humanitàries", de caràcter diari i d'onze hores de durada, al llarg d'una ruta pel sud de Gaza, sense interrompre les operacions militars a la resta de la zona; una decisió, segons fonts properes a mitjans israelians, aparentment adoptada de manera unilateral per l'exèrcit i de la qual no van ser informats per endavant ni el primer ministre, Benjamin Netanyahu, ni el ministre de Defensa, Yoav Gallant.

Aquesta "pausa", que tindrà lloc cada dia des de les 08.00 a les 19.00, afecta una ruta que comença al pas de Kerem Shalom, a la frontera amb Egipte, i prossegueix en direcció nord per la carretera de Saladino, envoltant la ciutat de Rafah fins a l'hospital Europeu, a prop de la ciutat de Khan Yunis, segons ha anunciat l'exèrcit israelià en un comunicat.

"Per augmentar el volum d'ajuda humanitària que entra a Gaza i després de discussions addicionals sobre aquest assumpte amb l'ONU i organitzacions internacionals, es durà a terme una pausa tàctica local de l'activitat militar amb finalitats humanitàries des de les 08.00 fins a les 19.00 hores, cada dia fins a un altre avís", ha informat l'exèrcit israelià en una publicació en el seu compte de la xarxa social X.

No obstant això, el portaveu de l'exèrcit israelià, Daniel Hagari, ha avisat que aquesta decisió no implica "el cessament dels combats al sud de la Franja de Gaza i els combats a Rafah continuen".

"Aquest és un pas addicional en els esforços d'ajuda humanitària que han dut a terme des del començament de la guerra les FDI i la Coordinació d'Activitats Governamentals per als territoris de la Judea, Samaria i la Franja de Gaza", han argumentat les forces armades israelianes, garantint que "continuaran donant suport als esforços humanitaris sobre el terreny".

DECISIÓ MILITAR

Fonts diplomàtiques han declarat al 'Times of Israel' que el primer ministre del país, Benjamin Netanyahu, no va ser informat d'aquesta decisió. De fet, segons aquestes fonts, Netanyahu ha parlat amb el seu secretari militar, enllaç amb les Forces de Defensa d'Israel, per "deixar clar" que això és "inacceptable".

El mitjà israelià explica que les decisions de declarar "pauses humanitàries" a Gaza solen ser potestat de l'exèrcit i realment no està obligat a informar al Govern israelià --o al gabinet de guerra en aquest cas-- en tractar-se de mesures purament tàctiques.

"Després de fer unes preguntes, el primer ministre va ser informat que no hi hauria canvis en la política de les FDI i que els combats a Rafah continuen tal com estava previst", d'acord amb aquestes fonts, després que la ràdio de l'exèrcit Israelià va informar igualment que el ministre Gallant tampoc tenia idea d'aquesta decisió.

El ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben Gvir, ha semblat confirmar aquesta perspectiva amb un missatge a la xarxa social X en el qual ha denunciat que el Consell de Ministres no tenia coneixement d'aquest anunci i que el que hagi pres aquesta decisió "és un autèntic idiota que no hauria de continuar en el càrrec".

Ben Gvir, ultranacionalista declarat i contrari a qualsevol tipus d'ajuda per Gaza, ha afegit que "és hora d'eliminar aquest antiquat concepte de seguretat, aquesta aproximació delirant i llunàtica que només provoca més morts i caiguts en combat".

El també ministre 'ultra' de Finances, Bezalel Smotrich, ha protestat contra aquesta "pausa tàctica" en entendre que aquesta decisió "prioritza la legimititat internacional d'Israel per sobre de la victòria a Gaza" i "capacita Hamas per perllongar la guerra". Smotrich, a més, va acusar l'Estat Major de l'exèrcit de viure "completament desconnectat" de la realitat que travessen les forces de combat a Gaza, en anunciar aquesta decisió un dia després de la mort de vuit militars en combat.

Com és habitual, Smotrich va cridar a l'ocupació total de Gaza i a la imposició d'un govern temporal com a úniques solucions per acabar amb el conflicte. "Això, el primer ministre Netanyahu o no és capaç d'imposar-ho, o no ho vol fer", ha afirmat.