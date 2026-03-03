Israel anuncia un nou desplegament de tropes al sud del Líban en plena campanya de bombardejos contra el país

Ilia Yefimovich/dpa - Arxiu
MADRID, 3 març (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha desplegat aquest dimarts tropes en punts del sud del Líban, en una nova incursió en el marc dels bombardejos deslligats contra el país que deixa ja més de 50 morts en resposta als projectils llançats des del Líban després de l'assassinat del líder suprem iranià, l'aiatol·là Alí Jamenei, en la campanya d'atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran.
Així, ha afirmat en un comunicat que "en paral·lel amb l'operació 'Lleó Rugent' --llançada contra l'Iran durant la jornada del dissabte--, forces de la 91 Divisió estan operant en el sud del Líban, posicionades en múltiples punts de la zona com a part d'un reforç de la postura de defensa avançada".
"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) estan treballant per crear una capa addicional de seguretat per als residents del nord a través d'atacs extensos contra infraestructura de Hezbollah, amb l'objectiu d'evitar amenaces i evitar intents d'infiltració a l'Estat d'Israel", ha assenyalat.