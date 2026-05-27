Israel anuncia la mort del nou líder del braç militar de Hamas en un bombardeig

MADRID 27 maig (EUROPA PRESS) -
Les autoritats d'Israel han confirmat aquest dimecres la mort del nou líder del braç militar del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), Mohammed Odeh, en un bombardeig executat dimarts contra Ciutat de Gaza, una setmana després de ser nomenat al càrrec després de l'assassinat del seu predecessor, Izz al-Din al-Haddad, en un altre atac contra l'enclavament.
L'exèrcit i el Shin Bet --el servei d'intel·ligència interior d'Israel-- han indicat en un comunicat conjunt que Odeh ha estat "eliminat" en el bombardeig, en el qual "han estat atacats diversos edificis al centre de Ciutat de Gaza que li servien de refugi", un atac perpetrat malgrat l'alto el foc en vigor des de l'octubre del 2025.
Així, han explicat que el bombardeig s'ha executat "després de mesos de vigilància a nivell d'intel·ligència per detectar els seus moviments i els dels seus assessors", a més d'indicar que "un apartament de la zona que pertany a un terrorista de Hamas que va participar en els atacs del 7 d'octubre del 2023 i que era part del cercle d'assessors d'Odeh també ha estat atacat".
"Odeh era el cap del braç militar de Hamas --les Brigades Al-Qassam-- des de fa dues setmanes, després de l'assassinat d'al-Haddad", han recalcat, abans d'incidir que "durant els últims anys, va ser el cap de l'organisme d'intel·ligència de Hamas, càrrec pel qual va ser responsable de la planificació i designació d'objectius durant els atacs terroristes de Hamas en la massacre del 7 d'octubre".
"Així mateix, Odeh va estar implicat durant la guerra --en referència a l'ofensiva llançada contra Gaza en resposta als atacs-- en la direcció de nombrosos atacs terroristes i va encapçalar els esforços per recopilar i analitzar informació d'intel·ligència per preparar plans terroristes contra les Forces de Defensa d'Israel (FDI) i els ciutadans de l'Estat d'Israel", han sostingut.