Israel anuncia la mort de desenes de milicians de Hamas en les operacions de l'últim dia a Gaza

MADRID, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit d'Israel ha anunciat aquest dimarts la mort de desenes de milicians del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) en les operacions de l'últim dia a la Franja de Gaza, on els enfrontaments es continuen concentrant als voltants de la localitat de Khan Yunis.

Les forces israelianes, que lluiten contra operatius de Hamas tant sota terra com a la superfície, han assenyalat que entre els milicians morts hi ha "terroristes" que haurien participat en els atacs del passat 7 d'octubre contra territori israelià, en què van morir 1.200 persones.

Així mateix, han assenyalat que 80 presumptes sospitosos també han estat detinguts a Khan Yunis durant l'últim dia d'operacions militars a la zona, segons un comunicat difós a través de les xarxes socials.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han matisat que la 98a Divisió està mirant d'"assegurar noves àrees" a Khan Yunis per "alliberar-les" de la presència d'operatius de Hamas i infraestructura del grup armat palestí.

El ministre de Defensa d'Israel, Yoav Gallant, ha indicat que "ara és el moment de prendre decisions adequades per complir els objectius polítics en relació amb la guerra". Així s'ha pronunciat en un discurs amb motiu d'una visita a la base militar de HaKirya, a Tel-Aviv.

En aquest sentit, ha indicat que aquestes decisions permetran "deixar enrere un escenari per expandir el cercle de la pau per sobre del cercle del terror" i ha recalcat que entre els qui prenen "decisions sobre la guerra no hi ha el ministre de Seguretat Nacional Ben-Gvir".