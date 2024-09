Israel anuncia la mort del comandant de seguretat interna de Hezbollah

MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han informat que el comandant al càrrec de les seguretat interna del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, Nabil Kavek, ha mort víctima d'una ofensiva aèria llançada dissabte, amb la qual cosa continuen augmentant les baixes en la cúpula de la milícia al llarg d'aquestes últimes setmanes.

"Es considera que el terrorista Kavek era proper a la cúpula de Hezbollah i va estar directament involucrat en la promoció d'actes terroristes contra l'Estat d'Israel i els seus ciutadans, fins i tot durant els últims dies", han assenyalat les forces armades d'Israel en un informe.

Kavek es va unir a Hezbollah durant la dècada dels anys 80 i se'l considera com una part essencial en l'organigrama del grup, ja que va arribar a exercir com a representant al sud del Líban i com a vicepresident del Consell Executiu de Hezbollah. Apareixia "sovint" en els mitjans de comunicació com a representant de la milícia.

"Les FDI continuen atacant i eliminant comandants de l'organització terrorista Hezbollah i actuant contra qualsevol que amenaci els ciutadans de l'Estat d'Israel", han afirmat les autoritats castrenses israelianes.

Aquestes informacions es donen després que Israel va anunciar dissabte la mort del líder d'Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un "bombardeig selectiu" contra una zona residencial de la capital del Líban, Beirut, en la qual se situaven les "casernes centrals" de la milícia.

Durant les últimes setmanes, des de mitjans de setembre, Israel ha intensificat l'ofensiva contra Hezbollah i ha eliminat gran part de la seva cúpula. La milícia havia llançat atacs contra el nord d'Israel en solidaritat amb la causa palestina.