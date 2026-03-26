Israel anuncia la mort del comandant de l'Armada de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran

Katz assegura que Alireza Tangsiri "era directament responsable" de les restriccions a la navegació a l'estret d'Ormuz
MADRID, 26 març (EUROPA PRESS) -
Israel ha anunciat aquest dijous la mort del comandant de l'Armada de la Guàrdia Revolucionària, Alireza Tangsiri, qui acusa d'estar darrere les mesures militars per bloquejar el trànsit naval a l'estret d'Ormuz com a part de la resposta de Teheran a l'ofensiva conjunta dels Estats Units (EUA) i Israel llançada el 28 de febrer enmig de les negociacions entre Washington i Teheran per mirar d'arribar a un nou acord nuclear.
"Avui, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han eliminat el comandant de l'Armada de la Guàrdia Revolucionària en una operació precisa i mortal", ha dit el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, qui ha afegit que en l'atac també han mort a més "diversos oficials".
Així, ha dit que Tangsiri "era directament responsable d'actes terroristes amb el bombardeig i bloqueig de l'estret d'Ormuz" i que això "és un missatge clar a tots els alts càrrecs de l'organització terrorista iraniana" de la Guàrdia Revolucionària, "que actualment controla l'Iran".
"Les FDI els continuaran eliminant un a un", ha amenaçat Katz, que ha puntualitzat que la mort de Tangsiri suposa "una notícia important" per als EUA i "una mostra de l'ajuda de les FDI a l'hora d'obrir l'estret d'Ormuz". "Continuem operant a l'Iran amb tot el nostre poder per assolir els objectius de guerra", ha postil·lat.
La mort de Tangsiri, nascut el 1964 i comandant de l'Armada de la Guàrdia Revolucionària des del 2018, no ha estat confirmada per les autoritats de l'Iran. L'home estava sancionat pels EUA des del juny del 2019, quan va ser designat per Washington com "un terrorista".