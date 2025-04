Israel anuncia que ha matat el número dos de la unitat de contraban d'armes de Hezbollah

El Ministeri de Salut libanès confirma la mort de Husein Ali Nasr en un atac aeri al sud del Líban

L'exèrcit d'Israel ha anunciat aquest diumenge que ha matat el cap adjunt de la unitat especialitzada de contraban d'armes del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah en un atac amb un avió no tripulat al sud del país.

Husein Ali Nasr, número dos de la unitat 4400 de Hezbollah, ha mort en un atac efectuat a Kaouthariyet al-Saiyad, al sud del país, entre Sidó i Tir.

El Ministeri de Salut del Líban ha confirmat, efectivament, la mort d'un individu al qual ha identificat com Husein Ali Nasr en l'atac d'un avió no tripulat contra el seu vehicle quan circulava per Kaouthariyet al-Saiyad, encara que s'absté de declarar al mort com a membre de Hezbollah, segons el comunicat recollit per l'agència oficial de notícies libanesa, NNA.

En el seu comunicat de defunció, Israel responsabilitza Nadr de contraban "d'armes i diners amb la finalitat de restaurar les capacitats militars de l'organització terrorista Hezbollah" i "juntament amb funcionaris iranians, va promoure transferències d'armes i diners al Líban, fins i tot a través de l'aeroport de Beirut".

Els recents atacs d'Israel contra la Unitat 4400 han inclòs els assassinats del cap de la unitat, Muhammad Jafar Qasir, a Beirut a principis d'octubre del 2024, i del seu successor, Ali Hasan Gharib, a Damasc (Síria) diverses setmanes després, juntament amb altres alts comandants.