Israel anuncia l'inici d'un atac amb míssils des de l'Iran

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han anunciat l'inici d'un atac iranià contra territori israelià i ha posat en alerta tot el país, amb una crida expressa als ciutadans perquè es refugiïn davant la imminent arribada dels primers projectils.

Es tracta del segon atac directe de l'Iran contra Israel en els darrers mesos, ja que a mitjans d'abril va llançar centenars de míssils i drons en resposta al bombardeig del seu consolat a Damasc. Teheran havia avisat que es reservava el dret a respondre a l'assassinat en sòl iranià de l'anterior líder de Hamas, Ismail Haniyeh, a finals de juliol.

El Govern dels Estats Units (EUA) havia alertat fa unes hores d'un atac "imminent" per part de l'Iran, en un context també marcat per la recrudescència dels combats al Líban, on Israel ha iniciat aquest dimarts a la matinada una ofensiva terrestre, i quan encara continua obert el conflicte a la Franja de Gaza.