Israel anuncia les morts de tres alts càrrecs de la Guàrdia Revolucionària en menys de dotze hores

MADRID 21 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern israelià ha anunciat en menys de dotze hores les morts de tres alts càrrecs de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran: el responsable de la seva divisió palestina, un comandant d'una unitat de vehicles no tripulats i, el més recent, el seu responsable de la unitat de transferència d'armes.

El cap de la divisió palestina de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, Saeed Izadi, ha mort segons Israel en un atac contra el seu apartament a la ciutat de Qom, sense que ara com ara les autoritats iranianes s'hagin manifestat sobre aquest assumpte, com tampoc ha confirmat les morts dels altres dos comandants.

Izadi era, formalment, comandant dels cossos palestins de la Força Quds de la Guàrdia Revolucionària, la seva secció per a operacions internacionals.

L'encarregat d'informar de la seva mort ha estat el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, que assenyala Izadi com un dels responsables de finançar i organitzar la incursió de les milícies palestines en l'atac del 7 d'octubre del 2023 contra Israel, detonant de la guerra de Gaza.

Aquesta matinada passada, el govern també ha anunciat la mort d'Amin for Judkhi, un "comandant de la segona unitat de vehicles aeris no tripulats de la Força Aèria de la Guàrdia Revolucionària" que "va promoure centenars de llançaments de vehicles aeris no tripulats" des de la zona d'Ahvaz, al sud-oest de l'Iran, cap a Israel.

Finalment, Israel també ha anunciat que ha matat Behnam Shahriyari, comandant de la Unitat de Transferència d'Armes de la Força Quds en un atac efectuat a l'oest de l'Iran.

L'exèrcit israelià, en un comunicat publicat al seu compte d'X, identifica Shahriyari com "el responsable de totes les transferències d'armes del règim iranià als seus representants a tot el Pròxim Orient.

"Shahriyari també dirigia la transferència de centenars de milions de dòlars anuals a diverses organitzacions terroristes. A més, liderava un esforç ampli per finançar i armar aquestes organitzacions terroristes, un esforç que ha resultat en la mort i ferides de molts civils i soldats israelians", ha afegit l'exèrcit.

Israel va iniciar el 13 de juny una onada d'atacs contra instal·lacions nuclears iranianes i zones residencials de la capital, Teheran. Les autoritats del país centreasiàtic han elevat el recompte de víctimes des de llavors en més de 224 morts i milers de ferits. Mentrestant, a Israel han mort almenys 24 persones en atacs iranians en represàlia.

Els bombardejos d'Israel van tenir lloc dies abans de la nova ronda de negociacions entre Washington i Teheran sobre el programa nuclear iranià de cara a un nou acord després de la decisió dels Estats Units el 2018, la celebració de la qual estava prevista el 15 de juny a la capital d'Oman, Masqat, si bé les autoritats iranianes en van anunciar la cancel·lació arran dels atacs israelians.