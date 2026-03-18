Israel anuncia l'assassinat del ministre d'Intel·ligència iranià en un nou bombardeig a Teheran

ARIEL HERMONI, MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL
Katz avança "sorpreses significatives en tots els fronts que empitjoraran la guerra" a l'Iran i el Líban
MADRID, 18 març (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha anunciat aquest dimecres l'assassinat del ministre d'Intel·ligència de l'Iran, Esmaeil Khatib, en un nou bombardeig contra la capital iraniana, Teheran, en el marc de l'ofensiva conjunta amb els Estats Units (EUA), al llarg de la qual també ha mort el líder suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei, i el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Ali Larijani.
"El ministre d'Intel·ligència iranià ha estat assassinat aquesta nit", ha dit Katz, abans de subratllar que Khatib "estava a càrrec del sistema assassí i de repressió interna a l'Iran i de promoció d'amenaces externes". "La política d'Israel és clara i inequívoca: ningú a l'Iran té immunitat", ha amenaçat, segons un comunicat facilitat per la seva oficina.
Així, ha destacat que la mort de Khatib, qui ocupava el càrrec des de l'agost del 2021, arriba després de la de Larijani i la del cap de la força paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, assassinats el 16 de març en bombardejos contra l'Iran. Les seves morts van ser confirmades hores després per les autoritats iranianes, que han promès respondre-hi.
"La intensitat dels atacs contra l'Iran està augmentant. Estem enmig d'una victòria decisiva", ha assegurat Katz, qui ha promès que les forces israelianes "continuaran caçant tots" els alts càrrecs iranians "sense necessitat d'un permís addicional".
D'altra banda, ha avançat que "durant el dia es preveuen sorpreses significatives en tots els fronts que empitjoraran la guerra que estem duent a terme contra l'Iran i contra Hezbollà al Líban", en referència a la campanya de bombardejos i la invasió terrestre llançada després que el partit-milícia disparés projectils contra Israel en resposta a l'assassinat de Khamenei.
Després d'això, el portaveu en àrab de l'exèrcit israelià, Avichay Adraee, ha ressaltat que "les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han eliminat el ministre d'Intel·ligència del règim iranià a Teheran", en el que ha descrit com "una incursió precisa de la Força Aèria".
"Va ser responsable del Ministeri d'Intel·ligència iranià, l'aparell central d'intel·ligència del règim, que és una de les seves eines més destacades de repressió i terror", ha manifestat Adraee a través d'un comunicat publicat per les seves xarxes socials.