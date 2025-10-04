Israel anuncia la "implementació immediata" de la primera fase del pla de Trump per a Gaza

MADRID 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Israel ha anunciat l'engegada del pla proposat pel president dels Estats Units, Donald Trump, per al futur de la Franja de Gaza, després que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) hagi anunciat aquest divendres que està disposat a alliberar a tots els ostatges israelians per aconseguir un alto el foc en l'enclavament palestí.
"Després de la resposta d'Hamas, Israel es prepara per a la implementació immediata de la primera etapa del pla del president Trump per a l'alliberament immediat de tots els ostatges", ha informat l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en un comunicat de premsa.
En la mateixa nota, les autoritats hebrees han assegurat que continuaran treballant "en plena cooperació" amb la Casa Blanca "per posar fi a la guerra d'acord amb els principis establerts per Israel, que són consistents amb la visió del president Trump".