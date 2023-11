Israel amplia a set hores el corredor d'evacuació des del nord de la Franja de Gaza

Uns 180.000 civils han fugit al sud de la Franja entre dimecres i divendres, segons autoritats israelianes



MADRID, 11 nov. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats israelianes han obert aquest dissabte un nou termini d'evacuació per als civils que vulguin fugir de la zona nord de la Franja de Gaza, en aquesta ocasió de set hores, després que en els últims dies diverses desenes de milers de persones s'hagin traslladat cap a altres àrees del sud de l'enclavament.

Un portaveu militar ha explicat en àrab que el corredor estarà obert entre les 9.00 i les 16.00 (hora local), "amb finalitats humanitàries", i ha difós un número de telèfon al qual els civils poden trucar si consideren que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) els està bloquejant el pas.

També s'aplica una "suspensió tàctica" de les operacions al camp de refugiats de Jabalia, escenari d'alguns dels bombardejos més mortífers de les últimes setmanes. En aquest cas, els atacs s'aturen de les 10.00 a les 14.00 perquè la població també pugui fugir.

Israel recomana la sortida de la població d'una zona que descriu com "de combats generalitzats", si bé en els últims dies diversos responsables de l'ONU han deixat clar que a Gaza, a dia d'avui, no hi ha cap lloc segur. Més d'11.000 persones han mort des de l'inici de l'ofensiva israeliana, segons dades del Ministeri de Sanitat gazià, controlat per Hamas.

L'ONU també té constància d'uns 1,6 milions de desplaçats a la Franja, on el moviment de civils s'ha disparat en aquests últims dies a través dels corredors oberts per Israel. Segons la Coordinadora de les Activitats del Govern d'Israel als Territoris (COGAT), entre dimecres i divendres uns 180.000 civils van creuar a la part sud.