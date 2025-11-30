Israel.- AMP.- Netanyahu demana clemència al president d'Israel en el seu judici per corrupció pel "interès" del país

Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP
MADRID, 30 nov. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha sol·licitat formalment al president del país, Isaac Herzog, que emeti una ordre de clemència i li eximeixi definitivament, en pro del "interès nacional", de qualsevol responsabilitat en el judici per corrupció al que està sent sotmès el cap del Govern israelià, i pel qual no admet culpabilitat alguna.
En realitat, Netanyahu explica en la seva carta que, malgrat el seu interès personal a "portar a bon terme" el procés judicial al que està sent sotmès, el procediment està causant tal inestabilitat que no veu més solució que accelerar la seva conclusió per "reduir la tensió en el debat que s'ha suscitat entorn del mateix".
"Per tant, i malgrat el meu interès personal a demostrar la meva innocència fins a la meva completa absolució, crec que l'interès públic dicta el contrari", ha explicat el primer ministre israelià a la seva declaració.
"Per la meva responsabilitat pública, com a primer ministre, d'intentar aconseguir la reconciliació entre els parts del poble, no em cap dubte que la conclusió del judici ajudarà a reduir la tensió en el debat que s'ha suscitat entorn del mateix", ha asseverat abans d'esgrimir un cop més el conflicte a Gaza com a motiu prioritari de la seva petició.
"Davant dels desafiaments de seguretat i els oportunitats polítiques que enfronta actualment l'Estat d'Israel, em comprometo a fer tot el possible per sanar els divisions, aconseguir la unitat del poble i restaurar la confiança en els sistemes de l'Estat, i espero que tots els poders de l'Estat facin el mateix", ha indicat.
El primer ministre està assenyalat en tres causis per una bateria de delictes, entre ells el de frau o acceptació de suborns, si bé ha denunciat que tot forma part d'una persecució política. De fet, va aconseguir tornar al poder per a un sisè mandat ja amb els processos oberts, a la fi de 2022.
Entre les acusacions en contra seva és troba l'ús indegut de poder per pressionar als mitjans de comunicació i que difonguin informació favorable al Govern. Un dels casos és remunta a l'any 2000, quan va tractar suposadament d'arribar a un acord amb el diari 'Yedioth Aharonot' perquè parlés de forma positiva de la seva administració a canvi d'impulsar una legislació que perjudiqués a la seva principal competència, el diari 'Israel Hayom'.
Des de l'esclat de la guerra de Gaza, Netanyahu ha lamentat que el procés en contra seva ha estat un llast que li ha impedit executar amb normalitat la seva taverna. El primer ministre ha presentat nombroses peticions d'ajornament en els seves compareixences davant del tribunal, citant qüestions de salut, seguretat o visitis diplomàtiques.
Fa dues setmanes, el president d'Estats Units i gran aliat de Netanyahu, Donald Trump, va fer un pas més a enviar una carta a Herzog per demanar-li que sospesés directament l'indult per al primer ministre en assegurar que el cas judicial contra ell està "políticament motivat" donis de 2020 i assegurés que els delictes dels quals s'acusa a Netanyahu són "càrrecs injusts amb la finalitat de fer-li un gran dany".
LA PRESIDÈNCIA ISRAELIANA PROCEDEIX A ESTUDIAR LA PETICIÓ
En la seva primera resposta, l'oficina de la Presidència d'Israel ha eludit pronunciar-se de forma immediata i ha indicat que estudiarà la situació a consciència.
"És tracta d'una sol·licitud de clemència extraordinària amb importants implicacions. Després de rebre totes els opinions, el president de l'Estat la considerarà amb responsabilitat i serietat", fa saber en la nota.
L'oficina del president Herzog, en el seu comunicat, pansa a explicar que la sol·licitud va ser presentada al Departament Jurídic de la Presidència per l'advocat del primer ministre, Amit Hadad, i des d'aquí serà transferida al Departament d'Indults del Ministeri de Justícia, "que recaptarà els opinions de totes els autoritats competents".
"Posteriorment, aquestes opinions és transmetran a l'Assessora Jurídica de la Presidència i al seu equip perquè formulin una opinió addicional per al president", moment en què Herzog adoptarà una decisió sobre aquest tema, conclou el comunicat.
EL SEU PARTIT I SOCIS DE NETANYAHU DECLAREN EL SEU SUPORT Al PRIMER MINISTRE
Alts càrrecs de la coalició governant del primer ministre Benjamin Netanyahu han elogiat la seva decisió, començant pels propis companys del seu partit Likud, com el diputat i representant de l'aliança Ofir Katz. "Podria haver demostrat fàcilment la seva innocència en aquesta persecució corrupta, però ha optat per un altre camí en honor de la curació del país i la reconciliació", ha indicat.
Per a l'ultranacionalista ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Itamar Ben Givir, la clemència per Netanyahu resulta de "interes crític per a la seguretat de l'Estat" com a pas previ a la "la reforma de la corrupta i menyspreable Fiscalia de l'Estat, que és va inventar aquests casos".
Per contra el líder opositor del país, l'exprimer ministre Yair Lapid, ha pregat a Herzog que no es li ocorri concedir clemència a Netanyahu perquè a la seva declaració no hi ha "ni una admissió de culpabilitat, ni una expressió de penediment ni una sola intenció d'abandonar la vida política".
Pel també destacat opositor i cap del partit dels Demòcrates, Yair Golan, la clemència representaria directament una "escopinyada en la cara del poble israelià" i s'ha negat a cridar-ho indult: "Alguna cosa així només és considera després d'assumir la responsabilitat i demostrar penediment".