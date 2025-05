Israel amenaça amb annexionar-se parts de Cisjordània si França i el Regne Unit reconeixen l'Estat palestí

MADRID, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Assumptes Estratègics d'Israel, Ron Dermer, ha amenaçat aquest dilluns amb l'annexió israeliana de territoris de Cisjordània, si el Regne Unit i França, entre altres països, reconeixen a l'Estat palestí.

En una conversa amb el ministre d'Exteriors francès, Jean-Noël Barrot, Dermer ha advertit que Israel prendria mesures unilaterals com la legalització d'assentaments no autoritzats i l'annexió de parts de l'Àrea C de Cisjordània, el més gran dels tres sectors administratius en els quals va quedar dividit aquest territori arran dels Acords d'Oslo, que tenien caràcter temporal i que no van arribar a ser aplicats.

Aquesta zona està administrada per Israel, mentre que l'Àrea B estaria sota control administratiu de l'Autoritat Palestina i control militar d'Israel, amb l'Àrea A administrada en exclusiva per l'Autoritat Palestina.

Dermer ha llançat ha fet aquestes declaracions en resposta a un potencial reconeixement internacional de l'Estat palestí en la cimera de Nova York que copresidiran el proper 18 de juny França i l'Aràbia Saudita, segons recull el diari israelià 'Haaretz'.