Almenys 15 detinguts durant les manifestacions contra la reforma judicial a Israel

MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys 15 persones han estat detingudes aquest dijous a la nit durant les protestes contra la reforma judicial a Israel, impulsada pel primer ministre del país, Benjamin Netanyahu, i l'aprovació de la qual es considera "imminent".

Les detencions s'han produït a Tel-Aviv (set detinguts) i Raanana (vuit detinguts), i la Policia ha acusat aquests manifestants de violar l'ordre públic i d'atacar els agents, segons ha informat el diari israelià 'The Times of Israel'.

Els manifestants, que inicialment es van reunir a la plaça Habima, van acabar bloquejant l'avinguda principal de Tel-Aviv al llarg de la tarda, per la qual cosa la Policia va intervenir mitjançant el desplegament d'oficials a cavall i un canó d'aigua.

La Knesset va aprovar la setmana passada en primera lectura una clàusula de la reforma que anul·la la denominada 'llei de raonabilitat', la qual cosa impediria que els tribunals utilitzin aquest argument per invalidar les decisions preses per l'Executiu o per funcionaris electes.

Els crítics amb la reforma judicial argumenten que es tracta d'un atac a l'equilibri de poders d'Israel, fonamentalment a les bases en les quals s'assenta la democràcia, ja que concedeix al Parlament una influència inusitada per revocar decisions judicials.