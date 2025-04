Israel allibera Ahmed Mansara, un adolescent palestí detingut amb 13 anys

MADRID 10 abr. (EUROPA PRESS) -

L'oficina de premsa dels presos palestins, sota control del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), ha informat aquest dijous que les autoritats d'Israel han allibertat Ahmed Mansara, un jove de 23 anys condemnat a presó fa gairebé una dècada per suposadament apunyalar dos israelians al nord de Jerusalem.

Els fets es van produir l'octubre del 2015, al començament de la intifada dels Ganivets, quan Mansara i el seu cosí de 15 anys presumptament van apunyalar dos israelians, un dels quals també menor d'edat. El cosí de Mansara va morir i ell va resultar ferit pels trets d'un civil israelià.

Segons han precisat les autoritats gazianes, estava previst que Mansara fos alliberat directament de la presó de Nafha, on l'esperava la seva família, si bé finalment les forces israelianes l'han traslladat fins als voltants de la ciutat de Beerxeba, a uns 60 quilòmetres al nord de la presó.

Mansara ha passat un total de nou anys i mig a la presó per unes acusacions que sempre han estat en dubte, ja que fins i tot els tribunals van determinar que no havia participat en els apunyalaments. Organitzacions com Amnistia Internacional van denunciar l'arrest i les tortures a les quals va ser sotmès a la presó.