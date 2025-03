Israel allibera cinc palestins a la frontera amb Gaza

MADRID 30 març (EUROPA PRESS) -

Les autoritats israelianes han alliberat aquest diumenge cinc presos palestins que han entergat al pas fronterer de Kerem Shalom, a la frontera de la Franja de Gaza.

Els presos han arribat a l'Hospital Europeu de Khan Yunis després d'ingressar a l'enclavament palestí amb "símptomes de fatiga, tortures i esgotament extrem", segons recull l'agència de notícies palestina Sanad.

Els presos alliberats són Iyhad Muhamad Qudaí, Sami Wasfi Abú Anza, Tariq Jalil Labad, Rami Muhamad al-Halabi i Muhamad Said al-Qassas. Les imatges difoses mostren dos dels presos amb barbes llargues i visiblement demacrats, així com un vehicle amb els distintius del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), per la qual cosa podria tractar-se d'un alliberament amb la mediació d'aquest organisme internacional, extrem que no ha pogut ser confirmat.

Les autoritats palestines i organitzacions humanitàries estimen que Israel reté més de 9.500 presos palestins a les seves presons, inclosos més de 350 menors d'edat, 22 dones i 3.405 presos en situació de detenció administrativa, que permet a la pràctica el seu empresonament indefinit sense presentar càrrecs.