Israel al·lega que els bombardejos a Qatar estan "justificats" per atacs com el de dilluns a Jerusalem

MADRID 9 set. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i el responsable de Defensa, Israel Katz, han esgrimit que els bombardejos d'aquest dimarts contra presumptes líders de Hamas a la capital de Qatar, Doha, estan "plenament justificats" per la insistència dels terroristes en "accions assassines" com l'atemptat de dilluns que va deixar sis morts a Jerusalem, entre els quals un ciutadà espanyol.
El Govern israelià ha explicat en un comunicat que ha estat Netanyahu qui ha pres la iniciativa després d'aquest atemptat i altres atacs a la Franja de Gaza, de manera que les agències de seguretat han començat a estudiar plans contra la cúpula de Hamas. Katz "ha donat total suport" a aquesta idea i, finalment, els experts han vist una "oportunitat operativa" a Doha aquest dimarts.
Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) i el Shin Bet han rebut llum verda sobre el que les dues organitzacions han descrit com "atacs de precisió". Segons Netanyahu i Katz, Israel té dret a aquestes accions "perquè els líders de Hamas van ser els qui van iniciar i van organitzar la massacre del 7 d'octubre" del 2023, que es va saldar amb uns 1.200 morts i uns 250 ostatges.
Des d'aleshores, "han seguit perpetrant atacs assassins contra Israel i els seus ciutadans, també assumint la responsabilitat de l'assassinat de civils ahir a Jerusalem", diu la nota. El braç armat de Hamas ha reivindicat aquest dimarts l'autoria de l'atac.
Tant Qatar com l'ONU han criticat les accions militars israelianes en considerar-les una violació flagrant de la sobirania de Qatar. El Govern de Qatar ha denunciat el que considera un "assalt criminal" i ha advertit que "no tolerarà aquest imprudent comportament israelià"