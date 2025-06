Israel al·lega davant la comunitat internacional que "no tenia cap altra opció" que atacar l'Iran

El ministre d'Exteriors adverteix Kallas que el programa de míssils iranians també suposa una amenaça per a Europa

MADRID, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Israel ha emprès en les darreres hores "una marató de trucades" amb autoritats d'arreu del món en què bàsicament ha esgrimit que "no tenia cap altra opció" que llançar una nova cadena d'atacs sobre l'Iran, malgrat que la comunitat internacional ha fet una crida generalitzada a la contenció per evitar una nova escalada del conflicte al Pròxim Orient.

El ministre d'Exteriors israelià, Gideon Sa'ar, ha ordenat a totes les ambaixades a l'estranger que es mobilitzin per defensar "la legitimitat diplomàtica" de l'operació militar, alhora que ell mateix ha parlat amb alguns dels seus homòlegs per explicar que el Govern israelià pretén en darrera instància "eliminar l'amenaça d'anihilació" iraniana, informa la seva oficina.

En la ronda inicial de contactes ha inclòs l'alta representant de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, a qui ha emfatitzat que l'Iran també representa una amenaça per a Europa, ja que compta amb un programa de míssils de llarg abast amb un nivell de producció "inimaginable".

També ha parlat amb el ministre d'Exteriors alemany, Johann Wadephul, representant d'un dels principals aliats israelians dins la UE, per defensar que Israel ha aguantat "fins el darrer minut possible" abans de llançar els atacs, "després d'exhaurir totes les vies possibles" per descartar potencials amenaces.

"El món sencer ha vist i entès que els iranians no estaven disposats a parar i que els havíem d'aturar", ha dit, en al·lusió al darrer informe d'activitats nuclears publicat per l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA) sobre les activitats d'enriquiment d'urani.

D'altra banda, Sa'ar ha traslladat al seu homòleg italià, Antonio Tajani, que Israel continua interessat a arribar a un acord amb Hamas per alliberar tots els ostatges retinguts a la Franja de Gaza i que és aquest grup palestí el que ha "rebutjat" el diàleg.