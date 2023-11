Israel afirma que l'operació a Gaza acabarà quan Hamas "sigui destruït"

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Defensa d'Israel, Yoav Gallant, ha afirmat aquest dimecres que l'operació de l'exèrcit israelià a la Franja de Gaza no acabarà fins que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) "sigui destruït" del tot i els ostatges s'hagin alliberat.

Durant una reunió amb l'enviat especial dels Estats Units per a Afers del Pròxim Orient, Brett McGurk, Gallant ha assegurat que Israel "no aturarà les operacions fins que les tropes compleixin la seva missió".

Així, ha destacat que l'objectiu és "destruir Hamas i que els nostres ostatges tornin amb les seves famílies", tal com recull un comunicat del Ministeri de Defensa israeliana.

Tots dos han mantingut converses sobre els ostatges i han compartit informació sobre la situació, a més de detallar les mesures del Govern d'Israel per "aconseguir que tornin a casa", segons informacions del diari 'The Times of Israel'.

McGurk és a Israel durant una gira llampec per diversos països de la regió amb l'objectiu d'arribar a un acord intervingut pels Estats Units que garanteixi l'alliberament dels ostatges de Hamas durant l'ofensiva del 7 d'octubre, en què van morir unes 1.200 persones.