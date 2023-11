Israel afirma que ja ha pres posicions d'avançada de Hamas a la Franja de Gaza

MADRID, 11 nov. (EUROPA PRESS) -

Les forces de defensa d'Israel (FDI) han assegurat aquest dissabte que ja han pres onze posicions militars d'avançada del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) en l'ofensiva aèria i terrestre llançada a la Franja de Gaza, on ja han perdut la vida més d'11.000 persones, segons dades del Ministeri de Sanitat gazià.

En l'últim informe, les autoritats militars israelianes també donen compte d'altres atacs per terra, com la destrucció d'un túnel situat als voltants d'una escola, i per mar, amb una intervenció de les forces navals d'Israel a la zona nord de la Franja.

En territori israelià, les alarmes han tornat a sonar aquest dissabte al matí en diverses zones per avisar els ciutadans de potencials llançaments de coets. Diversos coets han impactat a localitats properes a la frontera amb Gaza, sense que hi hagi constància immediata de víctimes, informa el diari 'Times of Israel'.

Les autoritats d'Israel xifren ara en unes 1.200 les víctimes mortals causades pels atacs llançats per Hamas el 7 d'octubre, després que el Ministeri d'Exteriors israelià va revisar divendres a última hora la dada de morts, que se situava prèviament en entorn dels 1.400.