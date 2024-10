Israel afirma que la FINUL tindrà "un paper important" l'endemà de la guerra contra Hezbollah

MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Israel ha defensat aquest dimecres que "no té intenció" de provocar danys a les tropes o les bases de la missió de pau de l'ONU al sud del Líban (FINUL), i insisteix que és Hezbollah que fa servir els Cascos Blaus com "escuts humans", i ha anticipat que aquest contingent podrà exercir "un paper important" l'endemà de l'actual conflicte.

Cinc cascos blaus d'Indonèsia i Sri Lanka han resultat ferits en atacs israelians des de l'inici de l'ofensiva terrestre al Líban, la qual cosa ha derivat en crítiques tant de la mateixa ONU com dels països amb tropes sobre el terreny, entre els quals Espanya. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha plantejat directament el replegament de la missió per evitar riscos.

El cap de la diplomàcia israeliana, Israel Katz, ha matisat per les xarxes socials que "l'Estat d'Israel concedeix gran importància a les activitats de la FINUL". S'ha compromès que les Forces de Defensa d'Israel (FDI) faran "tot el possible" per evitar danys, la qual cosa passa per coordinar-se amb els comandants de la FINUL i actuar "d'acord al dret internacional".

No obstant això, el ministre també ha deixat clar que les forces israelianes "continuaran fent tot el que calgui per restaurar la seguretat dels ciutadans d'Israel i la tornada dels residents del nord a casa seva", en donar per fet que no cediran en la lluita contra Hezbollah, que "dispara deliberadament" contra tropes d'Israel des de posicions prop de la missió internacional, "amb l'objectiu de crear fricció".