Israel adverteix la població de l'Iran que no s'acosti a infraestructures ferroviàries

MADRID 7 abr. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit d'Israel ha emès aquest dimarts un "advertiment urgent" a la població de l'Iran perquè no viatgin amb tren ni s'acostin a les infraestructures ferroviàries del país durant tot el dia, enmig de l'ofensiva aèria conjunta amb els Estats Units (EUA) contra el país asiàtic.
"Advertiment urgent als usuaris i passatgers de trens a l'Iran. Per la vostra seguretat, us demanem amablement que us abstingueu de viatjar amb tren per tot l'Iran des d'ara fins a les 21.00 hores (hora local)", ha dit.
Així, ha recalcat en un missatge en farsi per les seves xarxes socials que "la seva presència als trens i prop de les vies posa la seva vida en risc", en un advertiment davant possibles bombardejos contra aquestes infraestructures en les pròximes hores.
El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, va assegurar dilluns que l'exèrcit havia rebut ordre de "continuar agredint amb tota la seva força la infraestructura nacional del règim terrorista iranià", entre les denúncies de Teheran sobre crims de guerra per aquests atacs contra objectius civils.