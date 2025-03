Israel adopta un alto el foc "temporal" a Gaza pel ramadà després de la petició dels EUA d'allargar la treva

Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP

MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -

L'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat que Israel adopta --tal com havia sol·licitat EUA-- "un alto el foc temporal durant el període de ramadà i Pasqua", després que aquest dissabte ha arribat a la seva fi la primera fase de l'alto el foc a la Franja sense que cap de les dues parts hagin avançat per continuar el cessament d'hostilitats.

"El primer dia del marc, la meitat dels ostatges vius i morts seran alliberats i, un cop conclòs, si s'arriba a un acord sobre un alto el foc permanent, els ostatges restants vius i morts seran alliberats", recull un comunicat difós després d'una reunió presidida per Netanyahu, amb la participació del Ministre de Defensa i alts funcionaris del sistema de seguretat.

Aquesta decisió arriba després que l'enviat especial de la Casa Blanca per al Pròxim Orient, Steve Witkoff, va proposar obertament la setmana passada la possibilitat de prorrogar la primera fase de l'acord, és a dir, prosseguir amb els intercanvis sense tractar cap altra qüestió.

No obstant això, la mateixa nota --que "compta amb el suport de l'administració Trump"-- aclareix que aquesta decisió no impedeix que Israel "torni a lluitar després d'aquests 42 dies si té la impressió que les negociacions han estat ineficaces".

L'oficina presidencial ha criticat la violació "repetida" de l'acord, així com el "rebuig" per part de Hamas al "marc Witkoff" d'intercanvi d'ostatges i ha asseverat que un canvi de posició de Hamas portarà Israel a iniciar "immediatament negociacions sobre els detalls generals de l'acord".

En efecte, aquest dissabte, Hamas ha rebutjat categòricament aquesta possibilitat en entendre que es tracta d'una tornada al punt de partida i una tàctica dilatòria orquestrada amb Israel perquè mantingui la seva presència a l'enclavament. El seu portaveu, Hazim Qasem, també ha confirmat que ara mateix no hi ha progressos de cara a una segona part tot i que mediadors internacionals han confirmat a mitjans israelians que les negociacions, especialment al Caire, continuaran fins a l'últim moment.

Mentrestant, el secretari general de l'ONU, António Guterres, ha fet una crida aquest divendres a Israel i Hamas perquè mantinguin com sigui l'alto el foc. "Els pròxims dies són crucials. Les parts no han d'escatimar esforços per evitar que aquest acord es trenqui. Les insto que compleixin els seus compromisos i els apliquin íntegrament", va declarar Guterres des de Nova York.