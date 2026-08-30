Islàndia rebutja en referèndum les converses d'adhesió a la Unió Europea

Europa Press/Contacto/Weng Xinyang
MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -
Islàndia ha rebutjat aquest diumenge la represa del procediment d'adhesió a la Unió Europea en un plebisicit els resultats del qual han donat un tomb als pronòstics inicials que apuntaven a una lleugera majoria dels partidaris de la incorporació, i que posen de manifest la desconfiança cap a Brussel·les que alberga una majoria de la població islandesa en temes tan espinosos com una política comuna de pesca.
El 'No' s'imposa ara mateix amb un 52,5% (99.037 vots), cinc punts percentuals per davant dels partidaris de la represa de les converses amb Brussel·les (un 47,5%, 89.459 vots) faltant acabar el recompte en la circumscripció sud-oest, on el canvi de tendència és impossible, segons les estimacions de la radiotelevisió pública d'Islàndia (RUV).
Islàndia va començar les converses el 2010 per deixar-les aparcades tres anys després precisament, entre altres factors, per la fricció sobre les implicacions en la política comuna de pesca. La victòria del 'No' suposa que l'electorat no ha confiat en les promeses de la primera ministra Kristrún Frostadóttir i, sobretot, el liberal ministre d'Economia Dadi Már Kristófersson, impulsor del referèndum, per blindar el seu sector pesquer.