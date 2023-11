Islàndia declara l'estat d'emergència per por a una erupció volcànica

REYKJAVÍK, 11 nov. (DPA/EP) -

L'autoritat de Protecció Civil d'Islàndia ha declarat l'estat d'emergència després d'una sèrie de terratrèmols que poden presagiar una imminent erupció volcànica.

S'han registrat "canvis significatius" en l'acumulació de magma subterrani a prop del poble de Grindavík, on viuen gairebé 4.000 persones, segons l'Oficina Meteorològica (IMO). Davant això, la policia local i l'autoritat de Protecció Civil van decidir evacuar Grindavík i declarar l'estat d'emergència.

"Ara com ara no és possible determinar exactament si el magma podria arribar a la superfície i on. Hi ha indicis que una quantitat considerable de magma s'està movent en un àrea que s'estén des de Sundhnjukagigum, al nord, cap a Grindavík", ha assegurat una declaració de la IMO.

Han afegit que "la quantitat de magma involucrada és significativament més elevada que la que es va observar en les intrusions de magma més grans associades amb les erupcions a Fagradalsfjall". "S'estan recopilant més dades per calcular models que proporcionin una imatge més precisa de la intrusió de magma", han aclarit.

Milers de tremolors van començar a sacsejar la península de Reykjanes, on hi ha el volcà Fagradalsfjall, a finals d'octubre. Fagradalsfjall es troba a uns 40 quilòmetres de la capital, Rekiavík, i va entrar en erupció per última vegada el 2021.

Dijous, la popular piscina geotèrmica Blue Lagoon va estar tancada a causa del risc que representaven els tremolors i la tensió del personal per als hostes.