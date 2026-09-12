Trump afirma que li "encantaria" la unificació d'Irlanda

"No importa el que diguis que no hi ha una resposta bona", ironitza sobre la questió
MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dissabte que li "encantaria" la unificació d'Irlanda, incidint que Regne Unit tindria "alguna cosa a dir" però recalcant que seria "quelcom fantàstic".
"No vull causar cap problema, però et diré que m'encantaria veure-ho unificat. Tinc amics en tots dos costats, gent estupenda. Són irlandesos. M'encantaria veure-ho unificat", ha afirmat en declaracions amb el primer ministre irlandès, Michéal Martin, en el marc de la seva visita de dos dies al país.
"Tenen aquí l'home adequat per engegar-ho, però sí, crec que seria alguna cosa fantàstica", ha afegit, apuntant cap a Martin, en resposta a les preguntes dels periodistes.
Trump ha reconegut que Regne Unit "tindrà quelcom a dir sobre aquest tema", en referència a Irlanda del Nord, territori que pertany a Regne Unit. "Però crec que seria quelcom magnífic. Vull dir, com podria ser dolent?", ha subratllat des d'Irlanda, on ha viatjat per a una visita de dos dies, principalment per seguir un torneig de golf.
Posteriorment en declaracions des de l'Ambaixada nord-americana a Dublín, el president nord-americà ha afirmat amb ironia que es tracta d'una una pregunta en la qual "no importa el que diguis que no hi ha una resposta bona" i ha assenyalat que la resposta "genial" que ha donat es llegirà als diaris de demà. Si bé ha tornat a insistir que "seria genial" la unificació de la illa.
El conflicte armat de l'Irlanda del Nord entre unionistes que advoquen per mantenir els llaços amb Regne Unit i nacionalistes irlandesos que demanen unificar Irlanda es va perllongar gairebé 30 anys fins a la signatura dels tractats de Divendres Sant de 1998, deixant més de 3.500 morts.
Malgrat que en l'actualitat continuen les tensions entre ambdues comunitats, els acords van establir un marc polític per resoldre la qüestió sota un règim autonòmic sota sobirania de Regne Unit.