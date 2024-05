Irlanda reconeix a l'Estat de Palestina i parla de "dia històric"

MADRID, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Irlanda ha anunciat aquest dimecres el seu reconeixement de l'Estat de Palestina, una mesura que arriba després de setmanes de coordinació amb Espanya i en una roda de premsa que coincideix amb la compareixença en el Congrés per part del president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, per fer el propi.

"Avui, Irlanda, Noruega i Espanya anuncien que reconeixem l'Estat de Palestina", ha dit el primer ministre d'Irlanda, Simon Harris. "Cadascun de nosaltres donarà ara els passos nacionals necessaris per materialitzar aquesta decisió", ha afegit durant una roda de premsa des de Dublín.

Harris ha subratllat que "és un dia històric i important per a Irlanda i per a Palestina". "Creiem en la llibertat i la justícia com a principis fonamentals del Dret Internacional i creiem que una pau permanent només es pot aconseguir partir de la voluntat de la població", ha afirmat.

L'anunci arriba, a més, minuts després que el primer ministre de Noruega, Jonas Gahr Store, hagi anunciat també el reconeixement de Palestina. D'aquesta forma, són ja 144 els Estats membre de Nacions Unides, inclosos Noruega i Irlanda, que han donat aquest pas. Malta i Eslovènia han dit que podrien donar pròximament aquest pas.