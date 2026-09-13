El primer ministre irlandès resta importància al suport de Trump a la reunificació d'Irlanda

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre irlandès, Micheál Martin, ha restat importància aquest diumenge a les declaracions del president nord-americà, Donald Trump, en suport a la reunificació d'Irlanda i considera que hi ha hagut una reacció "exagerada".
"Les paraules del president no han estat una sorpresa per a mi. Ell creu que la unitat és la forma lògica de configuració de la illa", ha explicat Martin en declaracions a la premsa després de mantenir un esmorzar amb el mandatari nord-americà, que es troba de visita a Irlanda per assistir a un torneig de golf.
Durant l'esmorzar, Martin ha explicat a Trump l'Acord de Divendres Sant de 1998 i l'evolució política des de llavors. "Crec que si tothom manté la calma i la perspectiva continuarem a partir d'aquí", ha apuntat.
La polèmica principalment a Regne Unit ha sorgit després del suport explícit expressat el dissabte per Trump a la unificació de la República d'Irlanda i d'Irlanda del Nord, ara mateix sota sobirania de Londres. Aquest diumenge Trump ha insistit en la seva postura perquè "allò natural és que estiguin juntes" les dues irlandes.