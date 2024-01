Irlanda formalitza davant el TEDH la denúncia contra el Regne Unit per la llei sobre el conflicte a l'Ulster

MADRID, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Irlanda ha presentat al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) la denúncia que havia anticipat contra el Regne Unit per la llei destinada a jutjar els crims durant el conflicte a l'Úlster, criticada des de Dublín per oferir amnisties a condemnats a canvi d'informació.

Les autoritats irlandeses consideren que la llei, promulgada el setembre del 2023, viola en algun dels apartats la Convenció Europea de Drets Humans, per la qual cosa demana al TEDH que es pronunciï en virtut d'un mecanisme que permet aquests litigis entre països.

En els al·legats inicials, Irlanda considera que el Regne Unit pot estar incorrent en violacions dels drets a la vida, a un judici just i a reparacions efectives, a més de les prohibicions de no-discriminació i de tortura i tractes inhumans i degradants, ha informat.

Entre altres qüestions, el Govern irlandès qüestiona les garanties d'immunitat, el límit a la interposició de noves demandes civils i la substitució dels actuals mecanismes de recollida d'informació per una nova comissió.

La controvertida llei jutjarà els assassinats de l'època d''Els Problemes' ('The Troubles'), eufemisme amb el qual es coneix el conflicte nord-irlandès, que va cobrar durant tres dècades la vida de més de 3.500 persones fins a la signatura de l'Acord de Divendres Sant el 1998.

Aquesta llei estableix una comissió independent que s'encarregarà d'examinar les morts, si bé un dels punts més controvertits és que inclou una amnistia per als qui van cometre delictes durant el conflicte, però que s'obrin a brindar informació valuosa a l'esmentada comissió.

La legislació, inspirada per la Comissió per a la Veritat i la Reconciliació de Sud-àfrica, impedeix l'obertura de noves causes o investigacions, per la qual cosa tots els casos hauran de passar per l'organisme independent que Irlanda ha posat en dubte davant el TEDH.