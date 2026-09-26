l'Iraq demana a EUA excepcions a alguns vols iranians en els seus aeroports per "motius humanitaris"

Ameer Al Mohammedaw/dpa - Arxiu
MADRID 26 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de l'Iraq ha demanat aquest dissabte a les autoritats d'Estats Units acceptar exempcions en alguns dels seus aeroports per permetre vols iranians per "motius humanitaris" i ha reivindicat l'adopció de mesures per "calmar la situació" a la regió després de les sancions imposades per Washington.
"En vista de les mesures adoptades pel Departament del Tresor d'Estats Units respecte als vols de les aerolínies iranianes cap als aeroports dels països de la regió, inclosos els aeroports de l'Iraq, el Govern està duent a terme un diàleg directe amb la part nordamericana per excloure alguns aeroports iraquians d'aquestes mesures", ha indicat el Govern en un missatge difós per l'oficina del primer ministre.
Així, ha indicat que això "permetria la represa dels vols aeris per raons humanitàries, relacionades amb tractaments mèdics, estudis, visites religioses i interessos dels civils".
"Atès que el Govern iraquià treballa per calmar la situació a la regió, (...) convida a totes les parts a dialogar i negociar per arribar a solucions que posin fi a la crisi i als conflictes actuals, de manera que s'aconsegueixin els interessos dels països i pobles de la regió", ha puntualitzat.
El divendres, l'aeroport internacional de Nayaf va suspendre tots els vols amb origen o destinació a Iran fins a un altre avís citant com motiu ordres oficials emeses per les autoritats nacionals, després de les sancions imposades per Estats Units a aerolínies iranianes.