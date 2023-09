Almenys un centenar de morts i més de 150 ferits per un incendi en unes noces a l'Iraq

La Mitja Lluna Vermella iraquiana xifra en 450 els morts



MADRID, 27 set. (EUROPA PRESS) -

Almenys un centenar de persones han mort i més de 150 han resultat ferides com resultat de l'incendi d'un saló de noces durant una celebració a la regió iraquiana de Nínive.

"El Departament de Salut de Nínive va registrar 100 morts i més de 150 ferits com a xifra preliminar com a resultat de l'incendi del saló de noces en Al Hamdaniya", ha declarat el portaveu del Ministeri de Salut, Saif al Badr, segons recull l'agència de notícies iraquiana INA.

Poc després, la Mitja Lluna Vermella de l'Iraq ha publicat a les xarxes socials que la xifra de morts ha augmentat a més de 450 persones.

Prèviament, el primer ministre del país, Mohamed Shia al Sudani, va ordenar la mobilització de tots els recursos per ajudar els afectats.

Els ferits han estat traslladats a diversos hospitals tant de Níneve com del Kurdistan, segons el governador de la regió de Níneve, Najm al Jubouri.

A més, ha assegurat que "no hi ha una estadística definitiva pel número de morts ni de ferits" i, després d'una trucada telefònica amb Al Sudani, les autoritats han manifestat que "s'estan duent a terme tots els esforços per ajudar als afectats d'un desafortunat accident".