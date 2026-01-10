Iran.- Von der Leyen dona "ple suport" a les protestes a Iran i condemna la "violenta repressió"

Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard
MADRID 10 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha expressat aquest dissabte el seu "ple suport" a les mobilitzacions i protestes que des de fa dies s'estan produint a Iran i ha condemnat la "violenta repressió" de les forces de seguretat.
"Els carrers de Teheran i de ciutats d'arreu del món ressonen amb els passos de les i els iranians que exigeixen llibertat. Llibertat per parlar, per reunir-se, per viatjar i, per sobre de tot, per viure lliurement", ha dit en un missatge publicat a X.
"Europa els recolza plenament. Condemnem inequívocament la violenta repressió d'aquestes legítimes manifestacions. Els responsables seran recordats (situats) en el costat equivocat de la Història", ha afegit.
La cap de l'executiu comunitari ha demanat un "alliberament immediat de tots els manifestants empresonats" i la recuperació del servei d'internet. "I demanem, finalment, respecte als drets fonamentals".
La caiguda de la moneda iraniana, el rial, ha provocat una crisi econòmica que ha degenerat en una espiral de violència i repressió que ha deixat, segons ONG's, més de 60 morts.