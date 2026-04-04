Trump recorda a Iran que el seu ultimàtum està a 48 hores d'expirar

Europa Press/Contacto/Wh Tv/White House
MADRID, 4 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha avisat aquest dissabte a les autoritats iranianes que dins de dos dies expirarà l'ultimàtum que ha donat a Teheran perquè reobri per complet l'estret d'Ormuz o bé pacti un acord per posar fi a la guerra.
"Recordeu quan vaig donar a Iran deu dies per pactar un acord o obrir l'estret d'Ormuz? Doncs el temps s'acaba: queden 48 hores abans que desencadeni l'infern sobre ells", ha assegurat Trump en un missatge publicat en la seva plataforma Truth Social.
El missatge de Trump d'aquest dissabte destaca en particular pel marcat caire religiós que ha introduït. Al seu tradicional avís sobre la possibilitat de "desencadenar l'Infern", Trump ha rematat el seu comentari, aprofitant el període de Setmana Santa, amb el missatge de comiat "Gloria a Déu".
L'amenaça del president d'Estats Units arriba al final d'una setmana en la qual Iran ha descartat pactar un alto-el-foc provisional amb Estats Units encara que les seves autoritats han matisat que estarien disposades a negociar un final "definitiu i durador", en paraules aquest dissabte del seu ministre d'Exteriors, Abbas Araqchi.