Trump recalca que no signarà un acord amb Iran que no sigui "gran i significatiu"

Reclama a països d'Orient Pròxim que se sumin als 'Acords d'Abraham' i planteja que Iran també ho faci
MADRID, 25 maig (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha subratllat aquest dilluns que no signarà un acord amb Iran que no sigui "gran i significatiu" i ha incidit que "serà exactament el contrari" de l'històric pacte nuclear signat amb Teheran en 2015, que Washington va abandonar unilateralment en 2018 durant el seu primer mandat.
"L'acord amb Iran serà un de gran o significatiu, o no hi haurà acord. Serà exactament el contrari del desastre que va suposar el Pla d'Acció Integral Conjunt --nom oficial de l'acord de 2015-- negociat per la fallida Administració Obama, que va suposar un camí directe i obert per a Iran cap a les armes nuclears. No, no aconsegueixo acords com aquest", ha manifestat en un missatge en xarxes socials.
Així, ha carregat contra els demòcrates que estan criticant el possible pacte i que "no saben res de l'acord potencial" que es negocia amb Iran, "coses que ni tan sols s'han negociat encara". Trump ha afirmat que el Partit Demòcrata "ha perdut el rumb" i "critica constantment cadascuna de les fantàstiques victòries" de l'inquilí de la Casa Blanca.
Poc després, ha incidit que "les negociacions amb la República d'Iran marxen bé" i ha reiterat que "només serà un gran acord per a tots, o no hi haurà acord i serà una volta al capdavant del batalla i els trets, però més intens i amb més fermesa que abans". "Ningú vol això", ha subratllat.
El mandatari ha desvetllat que durant les seves converses del dissabte amb líders d'Aràbia Saudita, Unió dels Emirats Àrabs (EAU), Qatar, Pakistan, Turquia, Egipte, Jordània i Bahréin va traslladar a aquests països que "hauria de ser obligatori que aquests països, com a mínim, se sumin de forma simultània als 'Acords d'Abraham'", en referència a un reconeixement a Israel.
"Els països sobre els quals s'ha discutit són Aràbia Saudita, EAU, Qatar, Pakistan, Turquia, Egipte, Jordània i Bahréin", ha especificat. EAU i Bahréin ja van signar els 'Acords d'Abraham' el 2020, mentre que Egipte i Jordània van signar acords de pau el 1979 i 1994, respectivament.
En aquest sentit, ha reconegut que "és possible que un o dos tinguin raons per no fer-ho, i això seria acceptable, però la majoria han d'estar preparats, tenir voluntat i ser capaces de fer que aquest acord amb Iran es converteixi en un esdeveniment més històric del que seria d'una altra forma".
"Els 'Acords d'Abraham' han demostrat ser, per als països implicats --als quals se sumen el Marroc, Kazakhstan i Sudan, que no obstant això no ha arribat a ratificar la seva entrada--, un impuls a nivell financer, econòmic i social, fins i tot durant aquest període de conflicte i guerra, durant el qual els membres actuals no han suggerit la seva sortida ni s'han donat una pausa", ha argumentat el cap de la Casa Blanca.
"La raó per a això és que els 'Acords d'Abraham' han estat genials per a ells, i ho seran encara més per a tots, portant veritable poder, força i pau a Orient Pròxim per primera vegada en 5.000 anys. Serà un document respectat com cap altre signat anteriorment en qualsevol lloc del món", ha esgrimit.
DEMANA QUE RIAD I DOHA SIGUIN ELS PRIMERS A SUMAR-SE
Trump ha posat l'accent que una normalització de relacions d'aquest tipus "tindrà un nivell d'importància i prestigi incomparables" i ha avançat que hauria d'arrencar amb la signatura "immediata" per part d'Aràbia Saudita i Qatar. "Si no ho fan, no haurien de formar part d'aquest acord, ja que demostra mala intenció", ha puntualitzat, al mateix temps que ha obert la porta al fet que també Iran se sumi als acords, una cosa que ha rebutjat de plànol Teheran en nombroses ocasions.
"Això seria especial", ha destacat l'inquilí de la Casa Blanca, que ha insistit que "seria l'acord més important que qualsevol d'aquests països grans, però sempre en conflicte, han signat fins ara". "Res en el passat o el futur ho superaria. Per això, demano que de forma obligatòria tots els països signin immediatament els 'Acords d'Abraham' que, si Iran signa aquest acord amb mi, seria un honor que siguin part d'aquesta inigualable coalició mundial", ha assenyalat.
"Orient Pròxim seria una regió unida, poderosa i econòmicament fort, com tal vegada cap altra al món. Per mitjà d'aquest missatge, sol·licito als meus representants que iniciïn i completin amb èxit el procés d'adhesió d'aquests països als ja històrics 'Acords d'Abraham'", ha resolt, sense que ara com ara hi hagi reaccions oficials per part dels països esmentats per Trump.
Fins avui, aquests països han rebutjat frontalment sumar-se als 'Acords d'Abraham' i només alguns, com Aràbia Saudita, han assenyalat que únicament ho farien després que es materialitzi l'Estat palestí a través d'unes negociacions fonamentades en la solució de dues Estats --amb les fronteres de 1967 i Jerusalem Aquest com a capital palestina--, cosa rebutjada per Israel.
El propi Trump va assegurar el diumenge que les converses amb Iran segueixen progressant adequadament amb vista a la possible signatura d'un acord "de principis", si bé va avisar que en cap cas signarà un acord a més córrer perquè "ambdues parts han de prendre's el seu temps i fer les coses bé".
Per la seva banda, el president d'Iran, Masud Pezeshkian, va esgrimir que qualsevol acord que s'aconsegueixi haurà de rebre el vistiplau del líder suprem iranià, Mojtaba Jamenei, al mateix temps que va insistir que Teheran no renunciarà al seu "dret" a desenvolupar tecnologia nuclear.
Estats Units i Iran estan sumits en un procés de diàleg, si bé les diferències en les postures han impedit fins ara la celebració d'una segona reunió a Islamabad, que va acollir un primer cara a cara després de l'acord d'alto el foc pactat el 8 d'abril, prorrogat des de llavors sense data límit per part de Trump.