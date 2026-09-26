Trump rebutja la proposta "inacceptable" de l'Iran per reobrir l'estret d'Ormuz

Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa
MADRID 26 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha manifestat aquest dissabte el seu rebuig a l'última proposta de l'Iran per reobrir l'estratègic estret d'Ormuz i l'ha qualificat d'"inacceptable".
"Rebutjo la seva proposta. Volen arribar a un acord en què reobrin immediatament l'estret perquè estan perdent, i molt", ha afirmat Trump en resposta a preguntes de la premsa abans de sortir de la Casa Blanca cap a un partit de la lliga universitària de futbol americà a l'estadi Neyland de Knoxville, Tennessee.
"Volen arribar a un acord i crec que això és bo. Jo també vull un acord, però aquest acord seria inacceptable", ha afegit el mandatari nord-americà.
Divendres, el Govern iranià va plantejar la iniciativa basada en el memoràndum d'entesa d'Islamabad i que incloïa el cessament de les hostilitats en tots els fronts, inclòs el Líban.