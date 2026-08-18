Iran.- Trump publica una imatge en la qual declara l'estret d'Ormuz com a "nou territori" dels EUA

Europa Press/Contacto/Samuel Corum
MADRID 18 ago. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha publicat aquest dimarts una imatge en la qual declara l'estret d'Ormuz com a "nou territori" dels Estats Units, enmig de la retòrica entre creuada entre Washington i Teheran quan ha expirat el termini que es van donar per aconseguir un acord de pau definitiu.
En una publicació a la seva xarxa social, el cap de la Casa Blanca ha compartit una imatge de l'estret d'Ormuz, entre l'Iran i Oman, amb el missatge "nou territori nord-americà".
Aquest missatge arriba quan l'Iran ha recalcat que el pas d'Ormuz no s'obrirà fins que els Estats Units compleixin amb els seus compromisos en el marc del memoràndum d'entesa signat a mitjan juny i quan s'han superat els terminis donats per aconseguir una acord final per al cessament de les hostilitats.
Trump, en un nou gir, va amenaçar aquest dilluns amb atacar Oman, malgrat que les autoritats omanites han estat mediadores en tot el procés i negocien amb l'Iran la gestió de l'estret d'Ormuz, si Mascate "s'interposa" als seus objectius.
A més, a la República Islàmica li va suggerir que ha de "hissar la bandera blanca" i "rendir-se" davant de la situació que travessa per la guerra llançada el febrer passat, després d'assumir que no s'arribarà a un acord negociat.
Els Estats Units i l'Iran van deixar expirar el termini de 60 dies que es van donar per aconseguir un acord global per a la fi de la guerra a Orient Pròxim, que estava cridat a acordar mesures per limitar el programa nuclear iranià.