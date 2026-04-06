Trump: la proposta d'Iran "no és prou bona" però "un pas molt rellevant"

Europa Press/Contacto/Brendan Smialowski - Pool vi
MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels EUA, Donald Trump, ha criticat l'última resposta diplomàtica d'Iran sobre la guerra: considera "no és prou bona", però "un pas molt rellevant" amb vista a l'ultimàtum que ha plantejat per a un acord amb Iran que acaba dimarts a la tarda (hora de la costa est nord-americana).
"No és prou bona, però és un pas molt rellevant", ha dit aquest dilluns davant de la premsa durant el tradicional acte de Pasqua celebrat a la Casa Blanca.
En qualsevol cas, la guerra "podria acabar molt ràpid", segons Trump. "Saben què han de fer. Han de fer certes coses. Saben quines són. Han estat negociant, crec, de bona fe", ha explicat.
De fet, Trump ha destacat que ja s'ha aconseguit un "canvi de règim" a Iran perquè els dirigents del primer règim han mort i els del segon, també; tots ells, "llunàtics". "El grup de persones amb què estem negociant ara no està tan radicalitzat i crec que són molt més llestos", ha subratllat.
El dirigent nord-americà ha explicitat el que desitjaria: "Si de mi depengués, què faria? Em quedaria el petroli. Perquè està aquí per prendre'l (...). Guanyaria molts diners i cuidaria la gent d'Iran molt millor que ara".
RESCAT DELS PILOTS
D'altra banda, ha insistit en el mèrit de l'operació de rescat dels dos pilots nord-americans desenvolupada el cap de setmana i l'ha posat més en valor encara perquè els iranians "són gent molt dura". "Hem trencat tots els rècords de les nostres forces militars. Què em dieu del que va passar ahir? Què me'n dieu? És una cosa que no es veu molt sovint", ha plantejat Trump.
"M'han informat d'això i diuen que quan estàs en territori molt hostil... i no imagino un més hostil que Iran... Són combatents competents. Són gent molt dura", ha afegit.
Però creu que Iran "no és tan fort com fa un mes". "Els puc dir de fet que ara mateix no són massa forts, al meu entendre. Però aviat ho sabrem, oi?", ha apuntat en referència a l'imminent fi del termini donat per ell mateix perquè Iran accepti un acord i reobri l'estret d'Ormuz. Davant d'una pregunta sobre si aquest ultimàtum, el quart, és el definitiu, Trump ha respost "sí".
Sobre els dos militars rescatats, ha dit que "van bé". "Eren dos, però no vam dir res d'un d'ells perquè haurien sabut que ho teníem, així que no vam dir res", ha explicat.
Quant a l'enviament d'armes per provocar un derrocament intern del règim iranià, ha insistit que van enviar "moltes armes" i ho ha justificat perquè "si sortien a protestar els disparaven immediatament". "Vam enviar armes, moltes armes. Devien anar a la gent perquè poguessin contraatacar", ha relatat. "Estic molt enfadat amb aquest grup", ha afegit en referència vetllada als grups armats kurd-iranians.
Trump ha aprofitat també per respondre a les crítiques internes enfront de la guerra. "Crec que són idiotes perquè la guerra va d'una sola cosa: que Iran no tingui armes nuclears", ha argüït, abans d'esmentar la repressió de les protestes de gener, en què, assegura, "van matar 45.000 persones", lluny de les 3.100 morts confirmades oficialment i de les 7.000 que estimen organitzacions de defensa dels Drets Humans independents iranians.
Segons l'ultimàtum de Trump, si Iran no reobre l'estret d'Ormuz, Estats Units bombardejarà les centrals elèctriques i ponts de tot Iran, i un periodista li ha preguntat si això no suposaria un crim de guerra, i ha contestat: "Han matat 45.000 persones en les últimes protestes. Més encara. Podrien ser-ne 60.000. Han assassinat manifestants. Són animals".