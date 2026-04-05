Trump exigeix als "bojos cabrons" de l'Iran que obrin per al dimarts "el puto estret" d'Ormuz

MADRID, 5 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha enviat aquest diumenge la seva amenaça més contundent, plagada d'insults, a les autoritats iranianes des que van bloquejar la navegació a l'estret d'Ormuz: o obren el pas per al dimarts que ve o ordenarà un atac massiu contra les infraestructures iranianes.
"El dimarts que ve serà el Dia de les Plantes Energètiques i el Dia dels Ponts, tot en un", ha declarat Trump abans d'assegurar que no hi haurà "res que se sembli" a l'atac que llançarà si Teheran no accepta el seu ultimàtum.
Un avís que Trump ha repetit en els termes més contundents possibles: "Obriu el puto estret, bojos cabrons, o viureu a l'infern. Espereu i mireu. Lloat sigui Al·là", ha resolt.
VOLAR PER L'AIRE
Poc després, i en declaracions a Fox News, Trump ha expressat el seu cansament amb la situació. "Si no arriben a un acord ràpid, estic considerant volar tot per l'aire i apoderar-me del petroli", ha indicat Trump abans d'expressar la seva confiança en la possibilitat d'aconseguir un acord d'última hora, per molt que les autoritats iranianes s'hagin negat des del principi a acceptar directament els seus termes.
Per facilitar les coses, Trump assegura que els negociadors iranians amb els quals està tractant, sense donar noms, "han rebut una amnistia" per protegir-los de nous atacs d'Estats Units com els que van acabar amb la plana major de l'estament clerical iranià, representat en el mort aiatol·là Alí Jamenei, al principi de la guerra.