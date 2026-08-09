Europa Press/Contacto/Matt Kaminsky
MADRID, 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha explicat aquest diumenge, enmig de les encallades converses amb l'Iran, que ara mateix només està "negociant a mitges" amb la República Islàmica i la seva estratègia passa ara per esperar el desgast econòmic de Teheran per la guerra i les sancions.
Trump ha concedit una breu entrevista al portal Axios després que, aquest dissabte, el Consell de Seguretat de l'Iran estipulés com a condicions per signar la pau el cessament immediat de les operacions militars dels Estats Units i Israel en tota la regió (inclosos Palestina i el Líban), l'aixecament de les sancions i del bloqueig perimetral nord-americà a les portes d'Ormuz i indemnitzacions per danys de guerra; una tornada a la casella de sortida després de certs acostaments durant les últimes setmanes.
Ara, Trump ha apel·lat a la "discreció" i a la paciència. "Ara mateix, simplement, ens estem limitant a observar l'Iran, amb la seva enorme inflació i el fet que no tenen diners", ha manifestat el president nord-americà. "Tot sortirà bé. Sempre surt bé. És com una partida d'escacs", ha afegit.
Per acabar de confirmar l'embús diplomàtic, el ministre d'Exteriors de l'Iran, Abbas Araqchi, ha confirmat aquest diumenge que Teheran només intercanvia missatges amb els Estats Units a través dels mediadors i que de moment no veu possibilitats de reprendre les negociacions.
Teheran ha acusat en innombrables ocasions els Estats Units de violar els termes del document principal per guiar les converses, el memoràndum d'entesa signat al juny.
"Fins que els Estats Units no posin fi a les violacions del memoràndum d'entesa i no esmenin el que ha violat, en la nostra opinió, no hi ha possibilitat de reprendre les negociacions", ha explicat davant la premsa.
Araqchi ha indicat que alguns països intermediaris estan intentant trobar fórmules per reprendre els contactes, si bé ha reiterat que Teheran no tornarà a la taula de negociacions fins que l'Administració Trump corregeixi les seves violacions, segons ha recollit l'agència IRNA.