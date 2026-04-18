Trump deixa en l'aire l'extensió de l'alto-el-foc amb Iran i amenaça amb bombardejos

MADRID 18 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels EUA, Donald Trump, ha posat en dubte la continuïtat de l'alto-el-foc en complir-se'n les dues setmanes durant la crisi amb Iran i la situació a l'Estret d'Ormuz, i ha vinculat la seva possible pròrroga a l'avanç de les negociacions en curs, amenaçant amb reprendre els atacs contra Teheran si no arriba a un acord.
En ser preguntat sobre si estendria la treva en cas de no aconseguir-se un pacte abans de dimecres, ha respost: "No ho sé. Tal vegada no ho estengui, però el bloqueig seguirà en peu... Desafortunadament, haurem de començar a llançar bombes de nou".
Deixa oberta, doncs, la possibilitat d'una represa de les operacions militars si no s'aconsegueix una entesa amb Teheran, en un moment d'alta tensió a la zona i amb la seguretat del trànsit marítim com un dels principals punts de fricció.
Les seves declaracions arriben enmig dels esforços diplomàtics per consolidar un acord que permeti estabilitzar la situació entorn d'Ormuz, una via clau per al comerç energètic global, i després de dies marcats per enfrontaments i mesures de pressió per ambdues parts.