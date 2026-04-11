Trump declara que Iran és un "estat fallit" en plenes converses de pau a Pakistan

MADRID, 11 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que Iran és un "estat fallit" i s'ha declarat a l'espera de constatar que la part iraniana actua de bona fe en les converses de pau d'aquest dissabte a Islamabad, la capital de Pakistan.
En comentaris a la conservadora cadena de TV NewsNation, Trump ha assegurat que, sota la seva batuta, Estats Units s'està convertint en un gran proveïdor internacional de petroli i podria constituir-se com una alternativa al bloqueig que Iran porta imposant sobre l'estret d'Ormuz des del començament de la guerra que van començar Estats Units i Israel, el 28 de febrer.
"Molts s'estan dirigint a Estats Units per proveir-se de petroli, que tenim en abundància", ha manifestat Trump en declaracions que expandeixen el seu missatge d'aquest matí en la seva plataforma Truth Social, on va assegurar que "un gran nombre de petroliers completament buits, alguns dels més grans del món, es dirigeixen ara mateix a Estats Units per carregar el millor petroli (i gas) del planeta".
Trump, d'altra banda, ha assegurat que Iran està actuant com un "estat fallit" i, sobre les converses a Islamabad que abandera el seu vicepresident, JD Vance, ha indicat que la seva prioritat ara mateix és constatar si existeix bona fe per part d'Iran.
"Us ho faré saber en molt poc temps. No trigaré molt", ha indicat després que ahir amenacés amb reprendre els seus bombardejos sobre Iran si les negociacions no portaven un resultat satisfactori en 24 hores. "Estem llests per començar", ha avisat de nou sobre aquest tema aquest dissabte.